EGM Cube Labs lancia aumento di capitale da € 5 MLN

EGM Cube Labs ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro e a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 4.999.987,20, comprensivi di sovrapprezzo, con termine finale 31 marzo 2026

Il Consiglio di Amministrazione di Cube Labs S.p.A. (“Cube Labs” o “Società”) – venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, segmento Professionale (“EGM Pro”) -, in esecuzione della delega conferitagli ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’Assemblea degli Azionisti in data 12 giugno 2024, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro e a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 4.999.987,20, comprensivi di sovrapprezzo, con termine finale 31 marzo 2026, mediante emissione di nuove azioni ordinarie senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del codice civile (l’ “Aumento di Capitale in Opzione”), fissando le condizioni definitive dell’aumento stesso e il calendario dell’offerta in opzione delle nuove azioni.

L’Aumento di Capitale in Opzione sarà eseguito mediante emissione di massime n. 2.083.328 azioni ordinarie Cube Labs di nuova emissione prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare alla data di emissione (le “Nuove Azioni”) ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a Euro 2,40 (di cui Euro 0,03 da imputare a capitale sociale ed Euro 2,37 a riserva sovrapprezzo), per un controvalore complessivo massimo dell’Aumento di Capitale in Opzione di Euro 4.999.987,20 comprensivi di sovrapprezzo.

Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni, pari a Euro 2,40, è in linea con l’attuale prezzo di mercato del titolo, riflettendo la valutazione che il management ritiene rappresentativa del suo valore reale.

I complessivi n. 20.032.000 diritti di opzione – tenuto conto delle n. 3.750 azioni proprie in portafoglio della Società e della rinuncia a n. 100 diritti di opzione da parte del socio Keltinvest S.r.l., società interamente riconducibile a Filippo Surace, ai fini di quadratura – (ciascuno un “Diritto di Opzione”) – contraddistinti dalla cedola n. 2 – verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli con codice ISIN IT0005675779. La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 27 ottobre 2025.

Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, codice civile, nel rapporto di n. 13 (tredici) Nuove Azioni ogni n. 125 (centoventicinque) azioni detenute.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il calendario dell’offerta in opzione agli azionisti di Cube Labs delle azioni rivenienti dell’Aumento di Capitale in Opzione (l’“Offerta in Opzione”) – ai sensi dell’art. 2441, comma 1, codice civile – prevedendo che i Diritti di Opzione siano esercitabili, a pena di decadenza, dal giorno 27 ottobre 2025 al giorno 13 novembre 2025, estremi inclusi (il “Periodo di Offerta”). I Diritti di Opzione saranno negoziabili su EGM Pro dal 27 ottobre 2025 al 7 novembre 2025, estremi inclusi.

L’adesione all’Offerta in Opzione avverrà mediante sottoscrizione di moduli di adesione da compilare, sottoscrivere e consegnare presso gli intermediari autorizzati aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli presso il quale sono depositati i diritti, i quali saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli. Il modulo di adesione verrà messo a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.cube-labs.com, sezione “Investor Relations/Aumento di Capitale 2025”.

Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni entro le ore 14:00 del giorno 13 novembre 2025. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L’adesione all’offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle stesse presso l’intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nel modulo di adesione medesimo; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte della Società a carico del richiedente. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile del 13 novembre 2025 con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni avranno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e saranno negoziate su EGM Pro.

I Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta (i “Diritti Inoptati”) saranno offerti in sottoscrizione dalla Società su EGM Pro, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, codice civile, entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta per almeno due giorni di mercato aperto, salvo chiusura anticipata (l’“Offerta in Borsa”).

Nell’ambito della successiva Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati al termine del Periodo di Offerta saranno offerti su EGM Pro. Le date di inizio e chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno diffuse al pubblico mediante comunicato che conterrà altresì indicazione del numero dei Diritti Inoptati oggetto dell’Offerta in Borsa.

Le Nuove Azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente al Periodo di Offerta e alla Offerta in Borsa potranno essere offerte, a cura dell’organo amministrativo, a terzi e/o soci, e nel rispetto della normativa vigente entro il termine finale del 31 marzo 2026.

La Società al momento non è a conoscenza di impegni di sottoscrizione assunti (da soci e/o da terzi) in relazione all’Aumento di Capitale in Opzione.

Si ricorda che l’Aumento di Capitale in Opzione è finalizzato al reperimento di nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell’ambito dell’attività della Società, nonché per perseguire la relativa strategia di investimento e di sviluppo, in linea con quanto attualmente previsto dal piano industriale, nonché per rafforzare la propria struttura finanziaria e patrimoniale.

Si ricorda altresì che l’Aumento di Capitale in Opzione è esente dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo di offerta delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, come successivamente modificato ed integrato, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, che abroga la direttiva 2003/71/CE, ai sensi del quale “L’obbligo di pubblicare il prospetto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, non si applica ai seguenti tipi di offerta pubblica di titoli: [omissis] b) l’offerta di titoli rivolta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati”, essendo l’offerta rivolta a un numero di azionisti inferiore a centocinquanta..

Si ricorda, infine, che l’Aumento di Capitale in Opzione non richiede la pubblicazione di un documento di ammissione ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan essendo le Nuove Azioni pienamente fungibili, di pari categoria e aventi medesime caratteristiche rispetto alle azioni ordinarie in circolazione già negoziate.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione, a rogito del Notaio Pierluigi Scalamogna, è stato depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Roma ed è in corso di iscrizione.

L’Offerta in Opzione – che conterrà tutte le informazioni esecutive per l’adesione all’offerta stessa – sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Roma e pubblicata sul sito internet della Società www.cube-labs.com, sezione “Investor Relations/Aumento di Capitale 2025”.

I KID relativi ai Diritti di Opzione e agli eventuali Diritti Non Esercitati saranno pubblicati sul sito internet della Società www.cube-labs.com, sezione “Investor Relations/Aumento di Capitale 2025”.