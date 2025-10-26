Casolaro consegna il premio “Migliore Ospitalità” al Ristornate Bu:r di Milano nell’ambito della Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso



Casolaro consegna il premio speciale “Migliore Ospitalità” durante la presentazione della Guida “Ristoranti d’Italia 2026” del Gambero Rosso al Ristorante Bu:r di Milano. A consegnare il riconoscimento, Nuna Casolaro, amministratore delegato F.lli Casolaro Hotellerie SpA che commenta: “Il premio Migliore Ospitalità riflette i valori che da sempre guidano la nostra azienda, accoglienza, professionalità e attenzione ai dettagli. Sostenere realtà che esprimono al meglio la cultura dell’ospitalità italiana significa promuovere un patrimonio di competenze e passione che vogliamo continuare a valorizzare, insieme ai protagonisti della ristorazione”.

Un’iniziativa che consolida il dialogo tra due realtà unite da valori comuni e da un impegno condiviso nella valorizzazione della ristorazione in tutte le sue espressioni. Il riconoscimento è dedicato a chi ha saputo trasformare il servizio di sala in una forma d’arte, capace di esaltare l’esperienza gastronomica attraverso la cultura dell’accoglienza: quell’insieme di professionalità, empatia e attenzione al dettaglio che rendono ogni esperienza a tavola un racconto unico.

“L’accoglienza è il primo ingrediente di un grande ristorante” – sottolinea Maria Vittoria Casolaro, responsabile della divisione eventi – ogni piatto, per quanto perfetto, vive davvero solo quando incontra il calore umano e la competenza di chi lo presenta. La sala è il ponte tra la cucina e l’ospite, il luogo in cui l’identità prende forma. Il premio, dedicato al ristorante che più si è distinto per la qualità dell’esperienza e la cura verso il cliente, rappresenta per noi un tributo al cuore più autentico della ristorazione: quello fatto di persone”. E aggiunge: “Sostenere il premio Miglior Ospitalità significa riaffermare la nostra visione di un ‘accoglienza’ consapevole, dove estetica, funzionalità e formazione si fondono per dare vita a un racconto coerente, che parte dal dettaglio e arriva all’emozione. Ogni progetto firmato Casolaro nasce così: da un’idea che diventa esperienza, da un pensiero che si trasforma in un progetto concreto.”

La filosofia aziendale di Casolaro si basa su un principio semplice: ogni locale è unico e merita strumenti capaci di valorizzarne le specificità. Da generazioni, l’azienda trasforma intuizioni e idee in soluzioni concrete, dando voce a chi sa esprimersi solo attraverso la cucina e ha una storia irripetibile da condividere. In questa prospettiva, Casolaro dispone di un reparto grafico moderno e altamente qualificato, un comparto creativo che unisce tecnologie all’avanguardia e precisione artigianale nell’ambito della “personalizzazione” allo scopo di rendere ogni mise en place unica e distintiva. Questa vera e propria arte trova la sua massima espressione nei decori su porcellana, una competenza che Casolaro coltiva e perfeziona da oltre 80 anni, evolvendo nel tempo e restando sempre al passo con la modernità. Il progetto grafico, una volta completato, viene “trasferito” nel laboratorio di decorazione dell’azienda, e realizzato su porcellana con macchinari all’avanguardia, incluso un nuovissimo forno a tunnel per la cottura, macchinari per la decorazione, supporti multimediali e software dedicati. Ogni pezzo, unico nel suo genere, è un vero e proprio strumento di branding, progettato per comunicare i valori ancora prima di servire una pietanza. Non a caso, il claim recita: ‘You think, Casolaro inks’.