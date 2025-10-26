In rotazione radiofonica e su tutti i digital store “Caracalla” il nuovo singolo di Bobby Joe Long’s Friendship Party

“Caracalla” è il nuovo singolo di Bobby Joe Long’s Friendship Party, prodotto da

Francesco Megha.

La canzone è un inno ribelle e ironico dove l’autocoscienza di Henry Bowers sta

in bilico tra un Oscar Pettinari e un Nietzsche come forse mai prima d’ora. Non mancano citazioni al mondo della cultura e dello spettacolo, ma anche

interrogativi sull’attualità politica e sociale, partendo da Roma Est e

spandendosi chissà dove.

Che sono poi la cifra stilistica da sempre del progetto. Il tutto accompagnato da una wave elettronica ed elettrizzante con acide punte di punk.