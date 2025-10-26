Atp di Vienna: Sinner vince in rimonta contro Zverev

Sinner vince in rimonta l’Atp 500 di Vienna: “Non ho mollato”. Il numero due al mondo ha battuto in finale in tre set il tedesco Alexander Zverev

Jannik Sinner conquista l’Atp 500 di Vienna. Il numero due al mondo ha battuto in finale in rimonta in tre set il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Sinner – che negli ultimi game del match ha anche accusato qualche difficoltà fisica – torna campione a Vienna dopo il successo del 2023.

LA PARTITA

Inizio di match con fatica per Sinner, che con un doppio fallo e un errore di dritto si trova subire il break del 3-1 per il tedesco dopo essere arrivato sul 40-0 nel quarto game. Impreciso e in sofferenza sugli scambi lunghi, Sinner fa i conti con un 68% di prime al servizio, mentre Zverev – campione a Vienna nel 2021 – è chirurgico e mette a segno anche 5 ace conquistando il set con il punteggio di 6-3. Reazione e cambio di registro nella seconda partita. Meno errori, soprattutto al servizio (la percentuale di prime tocca l’82%), e Sinner vola subito sul 3-0, per poi chiudere sul 6-3 proprio grazie a un ace.

Il terzo set è un crescendo di tecnica, intensità e scambi complessi da parte di entrambi, seppure più brevi rispetto all’inizio, con un sostanziale equilibrio. Negli ultimi game del match l’altoatesino inizia a toccarsi la coscia sinistra e a mostrare difficoltà con la tenuta fisica. Ricorre allo stretching in campo ma riesce a mantenere la concentrazione puntando sul servizio, che si rivela poi la scelta vincente per il 7-5 finale e il titolo alla StadtHalle. E’ il 22esimo titolo in carriera per Sinner, che diventa il terzo Top2 a vincere Vienna nella storia del torneo, dopo Sampras (n.1, 1998) e Murray (n.2, 2016). E’ il terzo giocatore a vincere 3 titoli sul cemento nel 2025, dopo i successi agli Australian Open e a Pechino.

“HO FATTO LE SCELTE GIUSTE AL MOMENTO GIUSTO”

La vittoria a Vienna “mi fa sentire benissimo. Ho avuto un brutto inizio di match, ho cercato di restare incollato a Zverev con la testa e di restare concentrato, ho spinto fino alla fine sono contento di aver vinto un altro titolo”. Così Jannik Sinner dopo aver conquistato il titolo nell’Atp 500 di Vienna. Per il numero due al mondo qualche acciacco fisico nel finale del match. “E’ stato difficile, ma la cosa più importante è stato cercare di non mollare e valutare le situazioni, facendo le scelte giuste al momento giusto: la chiave è stata servire bene e risparmiare le energie quando toccava a me battere. Ma è stata una grande performance da parte di entrambi”.

