ASUS TUF Gaming annuncia la scheda video AMD Radeon RX 9070 XT la Call of Duty: Black Ops 7 Edition

ASUS ha annunciato oggi la Call of Duty®: Black Ops 7 Special Edition1 della scheda grafica TUF Gaming Radeon™ RX 9070 XT, creata in collaborazione con AMD e Call of Duty. Questa scheda grafica unica presenta l’iconico schema colore di Call of Duty: Black Ops 7, con distintivi accenti arancioni. Presentata per la prima volta all’evento stampa Call of Duty NEXT a Las Vegas il 30 settembre, questa scheda in edizione limitata sarà venduta presso rivenditori selezionati in tutto il mondo e abbinata a una copia digitale della versione PC standard del gioco.

Le schede TUF Gaming Radeon RX 9070 XT sono equipaggiate con le ultime tecnologie RDNA 4 di AMD, 16 GB di VRAM e software di upscaling AMD FSR 4 basata su ML. Questa scheda offre un’immersività di livello superiore grazie alle ultime funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di AMD e un’esperienza di gioco migliorata con un ray tracing più veloce. Inoltre, il software AMD può aggiornare alcuni giochi compatibili con FidelityFX™ Super Resolution 3.12 all’ultimo modello basato su ML, offrendo un incredibile equilibrio tra immagini dettagliate e frame rate fluidi in più di 85 titoli. Inoltre, le uscite DisplayPort™ 2.1 offrono agli utenti un’enorme larghezza di banda per ottenere una risoluzione elevata, supportando al contempo le frequenze di aggiornamento dei monitor di fascia alta.

TUF Gaming guida l’innovazione

ASUS ha una comprovata esperienza nel gestire la temperatura delle GPU più estreme, mantenendo al contempo bassi i livelli di rumore e ha saputo mettere a frutto questa sua decennale esperienza nella progettazione della TUF Gaming Radeon RX 9070 XT. Il tris di ventole con design Axial-tech a 11 pale mantengono un flusso costante e ad alta pressione e convogliano l’aria attraverso un enorme array predisposto per una gestione ottimizzata del flusso. La tecnologia 0dB consente, inoltre, di operare in totale silenzio e di fermarsi completamente durante carichi di lavoro meno impegnativi mentre i cuscinetti a doppia sfera offrono fino al doppio della longevità rispetto ai design convenzionali. Infine, le ampie prese d’aria posizionate strategicamente sulla piastra posteriore in alluminio allontanano il calore così che converga meglio nella camera principale dello chassis.

Alcuni giocatori preferiscono impostare le proprie schede grafiche per prestazioni massime mentre altri insistono su un funzionamento più silenzioso. Un interruttore fisico Dual BIOS posizionato sul backplate consente agli utenti di scegliere tra modalità “prestazioni” e modalità “silenziosa” senza installare software aggiuntivo. Per ulteriori opzioni di ottimizzazione delle prestazioni, nonché per un facile monitoraggio dell’hardware ed un controllo minuzioso del comportamento delle ventole, gli utenti possono utilizzare il software gratuito ASUS GPU Tweak III.

Inoltre, la TUF Gaming Radeon RX 9070 XT utilizza per favorire il raffreddamento della GPU di un pad termico a cambiamento di fase al posto della tradizionale pasta termica. Il pad elettricamente non conduttivo è solido a temperatura ambiente ma cambia di stato quando si riscalda. In tal modo, riempie le lacune microscopiche tra la GPU ed il modulo termico, fornendo una conduttività termica e una dissipazione del calore superiore in grado di garantire prestazioni ottimali, anche durante carichi di lavoro più pesanti e prolungati.

Inoltre, i pad termici a cambiamento di fase offrono una longevità eccezionale. Durano più a lungo dei composti termici tradizionali, anche per quelle schede grafiche regolarmente sottoposte ad intensi e pesanti carichi di lavoro. Il pad termico a cambiamento di fase della GPU è solo uno dei tanti elementi della TUF Gaming Radeon RX 9070 XT progettati per offrire agli utenti prestazioni affidabili a lungo termine. ASUS progetta inoltre queste schede dotandole di un esoscheletro metallico per conferire maggiore rigidità strutturale all’intero PCB mentre un supporto addizionale incluso nella confezione offre un supporto aggiuntivo utile a prevenire ulteriormente eventuali flessioni oppure abbassamenti della scheda. Infine, lo speciale processo di produzione ASUS Auto-Extreme utilizzato in tutte le fasi dell’assemblaggio, è una garanzia all’altezza del nome TUF, rinomato perché offre a ciascun appassionato la certezza che la loro scheda rimarrà in condizioni ottimale anche dopo lunghi anni di intenso utilizzo.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

1.000 unità saranno disponibili per l’acquisto a livello globale presso una serie limitata di partner selezionati. Si prega di contattare il rappresentante ASUS locale per ulteriori informazioni.

1 Call of Duty: Black Ops 7 is ESRB Rated: Mature with Intense Violence, Blood and Gore, Suggestive Themes, Strong Language, Use of Drugs.

2 AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) versions 1, 2, 3, and 4 are available on select games which require game developer integration and are supported on select AMD products. AMD does not provide technical or warranty support for AMD FidelityFX Super Resolution enablement on other vendors’ graphics cards. See https://www.amd.com/en/technologies/fidelityfx-super-resolution for additional information. GD-187b.