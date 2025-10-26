“A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” oggi è al Palazzo del Quirinale

Stamani su Rai 1 torna il programma “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”. Alla scoperta del Palazzo del Quirinale, dopo la visita di Papa Leone

Domenica 26 ottobre alle 10.05 su Rai 1 torna “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, una serie di appuntamenti di Rai Cultura che conducono gli spettatori alla scoperta del Giubileo 2025. In questa puntata un racconto inedito del Palazzo del Quirinale, testimone delle trasformazioni politiche e culturali del Paese, dove la storia d’Italia e della Chiesa universale si intrecciano da sempre. A pochi giorni dalla visita di Papa Leone, le telecamere del programma entrano in uno dei luoghi simbolo del Paese: la Presidenza della Repubblica, che è stata prima reggia e per tre secoli residenza papale.

Lorena Bianchetti partirà dal Cortile d’onore, sormontato dal Torrino con l’orologio, il campanile e il mosaico della Madonna col Bambino. In compagnia di Giovanni Grasso, portavoce e consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica, commenterà la visita di Papa Prevost e si soffermerà sul legame tra speranza e ruolo della politica.

Il percorso si snoderà poi attraverso ambienti di straordinaria bellezza, con gli storici dell’arte Roberto Wellman e Francesca Tesoriere: dalla Scala del Mascarino al Passaggetto di Urbano VIII, dallo Studio del Presidente alla Cappella dell’Annunziata con il celebre affresco della Madonna del cucito, opera di Guido Reni, fino alla raffinata Coffee House e ai magnifici giardini, con la celebre Fontana Rustica.

Ultima tappa sarà la Cucina Grande del Palazzo, dove la speranza – filo rosso di questo Giubileo – diventa dignità, lavoro, inclusione, amicizia: a raccontare le iniziative di carattere sociale saranno la responsabile Isabella Li Gotti e lo chef Federico Chiara.

Non mancheranno i collegamenti di Paolo Balduzzi, che si troverà alla Fontana dell’Acqua Paola, il celebre Fontanone del Gianicolo voluto da Papa Paolo V, e di Roberto Celestri, art influencer, impegnato in un itinerario tra i capolavori di Villa Farnesina, gioiello del Rinascimento romano.