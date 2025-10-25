Tragedia a Roma: turista giapponese muore dopo una caduta da 7 metri al Pantheon

Turista giapponese muore dopo una caduta al Pantheon. L’uomo, 70 anni, è precipitato da un muro perimetrale alto sette metri. Inutili i soccorsi

Tragedia ieri sera nel centro storico della Capitale. Un turista giapponese di circa 70 anni è morto dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon, finendo nel fossato sottostante da un’altezza di circa sette metri.

I vigili del fuoco sono intervenuti per raggiungere l’uomo, forzando il cancello d’ingresso dell’area esterna al monumento. I soccorsi, però, si sono rivelati inutili: il turista è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi e le verifiche del caso.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)