“Succede anche nelle migliori famiglie” con Alessandro Siani su Rai Movie: la trama

Il più recente campione d’incassi natalizio di Alessandro Siani: sabato 25 ottobre, alle 21.10, Rai Movie propone “Succede anche nelle migliori famiglie”. Davide è figlio di un barone della medicina: il giovane si laurea, ma con il minimo dei voti, perché è un bietolone. Quando il padre muore si riunisce ai fratelli e alla madre, che intende risposarsi con un fidanzato di gioventù. Equivoci e colpi di scena, all’insegna della comicità esilarante e originale di Siani, autore del nostro cinema col tocco magico per conquistare il pubblico. Nel cast anche Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania.