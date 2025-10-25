Su Rai 3 “La Confessione”: Peter Gomez ospita Lirio Abbate e Simone Cristicchi

Torna su Rai 3, sabato 25 ottobre alle 20.20, “La Confessione”, il programma condotto da Peter Gomez con interviste a tutto tondo

Torna su Rai 3, sabato 25 ottobre alle 20.20, “La Confessione”, il programma condotto da Peter Gomez con interviste a tutto tondo a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport.

Si parte con Lirio Abbate, giornalista sotto scorta da quasi 20 anni, che racconterà la sua carriera e la sua vita, segnate dalla costante minaccia, prima di Cosa nostra e poi della criminalità organizzata romana.

Dopo di lui, Simone Cristicchi racconterà degli esordi, del successo con un “tormentone involontario”, dei suoi maestri e delle polemiche che hanno accompagnato alcune sue canzoni e spettacoli.