Riccardo Ferrari nominato Country Manager Italia di P

Pergolux, realtà internazionale specializzata in pergole bioclimatiche di design, ha nominato Riccardo Ferrari nuovo Country Manager Italia

Pergolux, azienda di origine norvegese specializzata in pergole bioclimatiche di alta qualità, annuncia la nomina di Riccardo Ferrari come Country Manager Italia, figura chiave per lo sviluppo e il consolidamento del mercato italiano.

Pergolux , azienda di pergole che unisce design scandinavo, ingegneria di precisione e tecnologia smart per migliorare l’esperienza degli spazi esterni. Le sue pergole bioclimatiche, progettate per durare nel tempo e facili da installare, incarnano un nuovo modo di vivere l’outdoor, all’insegna di comfort, estetica e innovazione accessibile.

Riccardo Ferrari , modenese classe 1993, è entrato in azienda a giugno 2025 per guidare la crescita del brand nel mercato italiano, uno dei più strategici a livello globale per il settore outdoor living.

Con una formazione internazionale e una carriera maturata tra Germania, Italia e Perù Riccardo Ferrari porta in Pergolux un’esperienza consolidata nel marketing digitale e nella gestione di team multiculturali e remoti. Dopo una laurea a Bologna e un master in Management in Germania, ha lavorato per Wayfair, colosso americano dell’e-commerce, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel marketing online europeo. Successivamente è entrato in GoStudent, scale-up edtech in cui ha contribuito all’espansione internazionale del brand fino a ricoprire il ruolo di responsabile del team di performance marketing per l’Europa gestendo budget multimilionari e team dislocati in diversi Paesi. È inoltre socio fondatore di Curacari, un APS di volontariato che si occupa del sostegno ai caregiver.

Nel nuovo ruolo di Country Manager Italia, Ferrari è chiamato a consolidare e potenziare la presenza del marchio in Italia, un mercato altamente competitivo ma dalle potenzialità enormi. Il suo obiettivo è rendere Pergolux l’azienda di riferimento in Italia nel settore delle pergole, sfruttando la combinazione vincente di qualità premium e prezzi competitivi che caratterizza il brand.

“L’opportunità di costruire il mercato italiano di Pergolux mi ha attratto per la possibilità di espandere le mie competenze oltre il marketing puro e di creare qualcosa di significativo. Il prodotto è eccezionale, il potenziale del mercato italiano è infinito e l’ambizione dell’azienda è quella di rendere accessibile a tutti la possibilità di avere uno spazio outdoor che amano. Il mio obiettivo e’ trasformare Pergolux nella realtà leader del settore in Italia”, dichiara Riccardo Ferrari, Country Manager Italia di Pergolux.

Il mercato italiano, lanciato nell’aprile 2024, rappresenta una delle aree di maggior potenziale per Pergolux, che punta a differenziarsi dai competitor tradizionali attraverso un modello di business innovativo, le pergole infatti sono progettate per un montaggio semplice e accessibile e una tecnologia domotica avanzata che permette il controllo completo via app. A questo si unisce la dinamicità di un’azienda giovane, caratterizzata da una forte ambizione e da un team motivato, elementi che contribuiscono a consolidare la crescita e il posizionamento di Pergolux nel mercato italiano.

“Con Riccardo diamo il benvenuto a un talentuoso collega italiano che comprende a fondo le esigenze dei nostri clienti in Italia. La sua esperienza e la sua passione saranno fondamentali per portare i vantaggi di Pergolux sul mercato italiano e aiutare sempre più persone a realizzare il sogno di vivere appieno i propri spazi esterni. La nostra missione è semplice, ed è quella di rendere possibile il sogno di uno spazio all’aperto per tutti, e credo che Riccardo sia la persona giusta per raggiungere questo obiettivo. Come dice una delle mie citazioni preferite: “coloro che dicono di potercela fare e coloro che dicono di non potercela fare, di solito hanno entrambi ragione”, Riccardo ha dimostrato di credere di potercela fare e siamo certi che ci riuscirà” commenta Johannes Lauchenauer CEO e Founder di Pergolux.

Con questa nomina, Pergolux consolida la propria strategia di espansione nel mercato italiano e si prepara a importanti novità per il 2026, continuando a portare il design e l’innovazione negli spazi outdoor di tutto il mondo.