Oggi su Rai 3 “Tv Talk” e il giornalismo d’inchiesta in Italia

Oggi pomeriggio su Rai 3 torna “Tv Talk” e si parla del giornalismo d’inchiesta in Italia. In sommario anche la chiusura del canale Mtv Uk
Si apre con Sigfrido Ranucci, e i numerosi attestati di solidarietà che ha ricevuto dopo l’attentato della scorsa settimana, il nuovo appuntamento con “Tv Talk”, in onda sabato 25 ottobre su Rai 3, eccezionalmente alle 15.20, per dare spazio al Prix Italia 2025.
Dopo i ReTVeet, l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, con Michela Giraud si analizzerà il suo nuovo personaggio comico all’interno del “GialappaShow”.
La presenza in studio di Nunzia De Girolamo, inoltre, sarà l’occasione per raccontare il suo “Ciao Maschio”, approdato quest’anno in una nuova fascia oraria, e per parlare di una nuova sensibilità della tv nei confronti del corpo maschile.
Infine, dopo un focus sulla performance di Fiorello nello spazio solitamente dedicato al programma “5 Minuti” condotto da Bruno Vespa, si parlerà della chiusura del canale musicale “Mtv Uk”. Gli ex conduttori dello storico canale, Massimo Coppola e Giorgia Surina, ripercorreranno l’epopea italiana di Mtv che ha profondamente segnato più di una generazione.
“Tv Talk” è un programma di Furio Andreotti, Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano, Dario Tajetta, con la collaborazione di Cinzia Bancone. A cura di Paola Gullà, produttore esecutivo Emiliano Casadio, regia Giulia Sodi.