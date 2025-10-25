Nuove funzionalità social per le Esperienze Airbnb

Airbnb introduce nuove funzionalità social per le Esperienze, pensate per aiutare gli ospiti a entrare o restare in contatto con gli altri partecipanti, prima, durante e dopo l’attività

Viaggiare non significa solo scoprire nuovi luoghi, ma anche incontrare nuove persone e stringere rapporti. Spesso, però, questi legami si perdono una volta tornati a casa.

Per questo motivo Airbnb introduce nuove funzionalità social per le Esperienze, pensate per aiutare gli ospiti a entrare o restare in contatto con gli altri partecipanti, prima, durante e dopo l’attività.

Airbnb ha inoltre introdotto nuovi aggiornamenti per ospiti e host tra cui: una ricerca intelligente per scoprire tesori nascosti grazie a mappe migliorate, un nuovo metodo di pagamento “Prenota subito, paga dopo”, un’assistenza clienti potenziata dall’AI e nuovi strumenti per gestire al meglio calendario e prezzi.

Con queste innovazioni, Airbnb continua a ridefinire il modo di viaggiare e ospitare, creando esperienze e connessioni sempre più autentiche e soggiorni memorabili.