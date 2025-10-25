L’ultima missione, l’ultimo legame: stasera su Rai 2 torna SWAT

A partire da sabato 25 ottobre alle 21.20 su Rai 2, in prima visione assoluta torna in azione la SWAT, la squadra operativa più celebre della televisione con l’ottava e ultima stagione

A partire da sabato 25 ottobre alle 21.20 su Rai 2, in prima visione assoluta torna in azione la squadra operativa più celebre della televisione con l’ottava e ultima stagione di “S.W.A.T.”, la serie che ha conquistato il pubblico grazie al mix di adrenalina, drammi umani e personaggi forti.

Con l’ottava stagione, composta da 22 episodi, si chiude il viaggio della Squadra 20 di S.W.A.T., composta da agenti scelti guidati dal tenente Daniel “Hondo” Harrelson, interpretato da Shemar Moore. I poliziotti si troveranno ad affrontare casi di altissima tensione: da rapine e sequestri a pericolosi attentati nella comunità di Los Angeles che mettono in pericolo vite umane e richiedono un lavoro di gruppo impeccabile.

Ciascun agente dovrà fare i conti anche con questioni private, importanti per il loro futuro, e scelte che riguardano il loro ruolo all’interno della squadra. Una nuova arrivata arricchisce la squadra: si tratta di Devin Gamble che ha scelto di dedicarsi con impegno alla propria carriera di poliziotta per riscattarsi dalle proprie origini: la sua famiglia ha forti legami con il crimine.