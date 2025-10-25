L’oroscopo di oggi, sabato 25 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 25 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Abbiamo una buona capacità di comunicazione, sfruttiamola nell’ambito lavorativo, senza per questo doverci sentire sempre al primo posto. Chi di noi ha il cuore libero prova il piacere della conquista, perché le occasioni non mancano.
Toro
Non mancano le soddisfazioni professionali, le finanze sono in crescita, gli astri ci aiutano a fare i giusti passi con pazienza e fiducia. L’amore è una cosa seria, se abbiamo scelto la libertà, restiamo confusi da un incontro speciale.
Gemelli
La possibilità di uno spostamento in altra sede potrebbe mettere in difficoltà la nostra organizzazione, ma riusciamo a pianificare. Se stiamo vivendo un recente cambio di ruolo o di occupazione, rimaniamo sereni e pronti alla sfida.
Cancro
Prudenza con il denaro. Anche se non ci possiamo lamentare, è opportuno non perdere di vista le spese che già sono state programmate. Pur vivendo un legame sentimentale stabile e sereno, manteniamo la dolcezza e la sensibilità di sempre.
Leone
Urano e Venere si trovano in sestile: questi aspetti ci spingono a un cambiamento, visto che non mancano le occasioni per esprimerci. La vivacità della vita sociale, gli incontri con persone, amici o corteggiatori ci caricano di energie
Vergine
Potrebbero crescere le responsabilità nella sfera professionale, portando incertezze e insicurezze con cui non siamo abituati a convivere. Ciò che abbiamo acquisito non è detto che resti stabile. Se qualcosa non è più solido, dimentichiamolo.
Bilancia
Buttiamoci alle spalle persone che ci hanno tarpato le ali, il mondo del lavoro può offrire buone opportunità di crescita e trasformazione. Questo giovedì, in apparenza impegnativo e poco soddisfacente, ci riserva momenti piacevoli e sereni.
Scorpione
La forza fisica e mentale è pronta a sostenere gli impegni quotidiani, nonostante un po’ di abbattimento dovuto alla stagione autunnale. Le cose da chiarire nel rapporto di coppia vanno affrontate, piuttosto che insabbiate per pigrizia.
Sagittario
Nelle amicizie siamo in grado di offrire tutto il nostro sostegno e sincerità, ma purtroppo non sempre veniamo ripagati con la stessa moneta. È giunto il momento in cui, come spesso accade, avvertiamo urgente il bisogno di evadere con un viaggio.
Capricorno
Il Sole in Scorpione ci permette di superare una questione legale particolare a nostro favore, forse una vertenza o una vecchia causa. In famiglia c’è una decisione da prendere, la nostra voce ha molto peso e quindi niente indecisioni.
Acquario
La seconda parte di questa settimana ha già il sapore dello svago e del riposo, cominciamo a programmare una scampagnata in buona compagnia. Non ci sono le condizioni migliori per tenere fede a quel progetto di risparmio a cui avevamo pensato.
Pesci
Secondo l’astrologia il nostro giorno fortunato è il giovedì, per questo oggi prendiamo le cose con il massimo del buonumore e della fiducia. Con la Vergine, il Cancro o lo Scorpione, è possibile un’ottima comunicazione anche nel lavoro.