“Linea Verde Italia” su Rai 1 oggi è ad Aosta, tra bellezza e turismo sostenibile

Sarà Aosta la protagonista della puntata di “Linea Verde Italia” il programma condotto da Monica Caradonna e Tinto, in onda su Rai 1 sabato 25 ottobre alle 12.25

Sarà Aosta la protagonista della puntata di “Linea Verde Italia” il programma condotto da Monica Caradonna e Tinto, in onda su Rai 1 sabato 25 ottobre alle 12.25: un viaggio tra bellezza e turismo sostenibile, con uno sguardo rivolto al futuro.

Si partirà dal racconto dei luoghi più rappresentativi di Aosta, come le Porte Pretoriane e la Piazza Emile Chanoux, per intraprendere un viaggio alla scoperta di una città sorprendente che ha prestato al cinema strade, piazze e scenografie naturali e che nel tempo si è aperta al futuro grazie a scelte improntate all’innovazione e alla sostenibilità.

Nel corso del suo itinerario, Monica Caradonna mostrerà in che modo la scuola valdostana si faccia carico del patrimonio identitario della regione, insegnando agli alunni tradizionali giochi all’aria aperta come il “Palet” e lo “Tsan” e tramandandoli alle nuove generazioni. Il viaggio continuerà alla scoperta di un’area umida di grande importanza naturalistica, quella di Les Iles, nel comune di Saint Marcel, per raccontare la ricchezza della sua flora e della sua avifauna, mostrando come questa straordinaria regione non sia solo montagna, ma un territorio capace di offrire ai visitatori natura e bellezza in tutte le stagioni dell’anno.

Sarà Tinto a portare i telespettatori fra i pascoli d’alpeggio e tra le eccellenze del territorio, per poi spingersi ancora più su insieme alla guida alpina e scrittrice Anna Torretta, che racconterà le proprie esperienze in alta quota. Insieme a lei il conduttore salirà sulla funivia del Monte Bianco, un mezzo alla portata di tutti per conoscere le bellezze alpine e per godere di panorami mozzafiato.