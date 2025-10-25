La Valle Incantata a “Linea Verde Trentino” oggi su Rai 1

Una valle dove il tempo sembra scorrere più lentamente, protetta dalle montagne e da una comunità che custodisce con orgoglio le proprie radici: è la Valle del Mocheni, protagonista della nuova puntata di “Linea Verde Trentino”, condotta da Lino Zani e Giulia Capocchi e in onda sabato 25 ottobre alle 11.25 su Rai 1.

Lino Zani, guida esperta e appassionata, raccoglierà le tracce del tempo: la lingua mòchena, le antiche architetture rurali, le parole di Robert Musil che un secolo fa trovò in questa valle l’ispirazione per la sua novella Grigia.

Giulia Capocchi, con la curiosità e la freschezza della sua generazione, incontrerà invece i giovani che hanno scelto di restare, costruendo il futuro senza rinunciare alle proprie origini.

Tra masi in pietra e legno, antiche miniere, musica tipica e laboratori artigianali, “Linea Verde Trentino” racconterà una comunità autentica, capace di coniugare memoria e innovazione, tradizione e contemporaneità. Un racconto poetico e concreto allo stesso tempo, che ricorda come, anche nel mondo frenetico di oggi, esistano ancora luoghi dove il tempo non si è fermato, ma ha semplicemente scelto di scorrere in maniera più lenta.