La seduzione a “Ciao Maschio” oggi su Rai 1

Esiste ancora il maschio seduttore? A “Ciao Maschio”, in onda sabato 25 ottobre alle 17.10 su Rai 1, ne discutono con Nunzia De Girolamo il ballerino Giovanni Pernice, Andrea Roncato e Tiberio Timperi
Esiste ancora il maschio seduttore? A “Ciao Maschio”, in onda sabato 25 ottobre alle 17.10 su Rai 1, ne discutono con Nunzia De Girolamo il ballerino Giovanni Pernice, Andrea Roncato e Tiberio Timperi. In studio come di consueto anche l’ironia irriverente di Edoardo Tavassi e la musica delle Swingeresse. In chiusura di programma un grande talento del violino, Mike Violinist.