La Cgil in piazza, stavolta per salari e pensioni

Cgil in piazza a Roma per salari e pensioni: in testa le donne. Landini: “Manovra? Se non cambia pronti allo sciopero”

Si sono radunati in piazza della Repubblica a Roma i partecipanti alla manifestazione della Cgil che si concluderà a piazza San Giovanni. Dal titolo “Democrazia al lavoro” l’iniziativa chiede l’aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale, no alla precarietà e al riarmo.

La testa del corteo è affidata a un gruppo di donne che portano lo striscione con il titolo della manifestazione. Dal palco interverrà alle 17 il segretario Maurizio Landini per il comizio conclusivo, verso le 16.30 è previsto un collegamento con il giornalista Sigfrido Ranucci. Interviene dal palco anche Luc Triangle, segretario generale dell’Ituc.

MANOVRA, LANDINI: “SCIOPERO? NON ESCLUDIAMO NULLA”

“Non escludiamo nulla”. Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, arrivando alla manifestazione indetta dal sindacato a piazza della Repubblica, risponde su un possibile sciopero contro la manovra.

“Se non saremo ascoltati da governo e parlamento valuteremo, di sicuro la mobilitazione non finisce qui se non cambia nulla”, conclude.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)