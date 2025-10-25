Incidente sulla Cristoforo Colombo, morta una ragazza: l’ombra delle corse clandestine

Tragico incidente su via Cristoforo Colombo a Roma, muore una ragazza di 20 anni. Ipotesi della gara clandestina

Grave incidente nella tarda serata di ieri su via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori, a Roma. Due auto, con a bordo quattro giovani tra i 20 e i 22 anni, si sono scontrate violentemente per cause ancora da accertare.

Secondo le prime ricostruzioni – ipotesi ancora al vaglio degli inquirenti – le vetture potrebbero essere rimaste coinvolte in una gara clandestina di velocità. Le verifiche della Polizia locale di Roma Capitale sono in corso per chiarire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

I vigili del fuoco hanno estratto i ragazzi rimasti incastrati tra le lamiere. Tutti e quattro sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, ma per una ragazza di 20 anni non c’è stato nulla da fare: è deceduta poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.

