Il film “The informer – Tre secondi per sopravvivere” oggi su Rai 4: la trama

Un thriller carcerario in prima serata su Rai 4. Stasera in onda il film The informer – Tre secondi per sopravvivere”, ecco la trama

Sabato 25 ottobre alle 21.20 Rai 4 propone il thriller “The Informer – Tre secondi per sopravvivere”. Ex agente delle forze speciali, Pete Koslow è ora un informatore dell’FBI alle prese con il caso del temibile boss della droga noto come Generale. Durante l’operazione d’arresto, però, qualcosa va storto e Pete viene incastrato: ora non gli rimane che stare al gioco e scontare la pena continuando ad eseguire gli ordini del Generale, gestendo il traffico di droga in carcere. Ma sopravvivere in quell’ambiente non sarà affatto semplice.

Diretto dal regista di “Escobar – Paradise Lost”, “L’ultima notte di Amore” e “Il Maestro”, Andrea Di Stefano, “The Informer” è un adrenalinico noir d’azione d’ambientazione carceraria, che vanta un cast di primissimo livello: Joel Kinnaman è il protagonista, affiancato dalla ultima Bond Girl Ana De Armas, Clive Owen e Rosamund Pike.