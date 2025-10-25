“Il Cristo proibito” di Malaparte stasera su Rai Storia: la trama del film

Il film di Curzio Malaparte, “Il Cristo proibito”, in onda sabato 25 ottobre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”

Di ritorno dalla campagna di Russia, Bruno arriva nel paesello natìo con il proposito di vendicare suo fratello fucilato dai tedeschi uccidendo chi lo ha denunciato. Quando cerca di sapere chi è la spia, però, capisce che i suoi compaesani, stanchi di sangue e tragedie, sono tutti decisi a tacere. E’ il film di Curzio Malaparte, “Il Cristo proibito”, in onda sabato 25 ottobre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Nel cast, Rina Morelli, Raf Vallone, Elena Varzi, Anna Maria Ferrero, Gino Cervi.