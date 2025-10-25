Delitto di Garlasco, Sempio convocato a Milano per misurazioni antropometriche. Sarebbero state effettuate misurazioni di tutto il corpo: caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso

A ‘Dentro la notizia’, su Canale 5, Gianluigi Nuzzi, in diretta, ha reso noto che Andrea Sempio è stato convocato all’Istituto di medicina legale in via Mangiagalli (Milano) dalla antropologa forense Cristina Cattaneo, su ordine della Procura di Pavia, per fare delle misurazioni antropometriche. Andrea Sempio è arrivato poco prima delle 15 insieme ai suoi legali, Liborio Cataliotti, Angela Taccia e al consulente tecnico Armando Palmegiani. Da quanto emerge, sarebbero state effettuate misurazioni antropometriche di tutto il corpo: caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Si tratta di elementi che dovranno essere messe in connessione con la rivalutazione che la professoressa Cattaneo sta facendo di tutte le lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con la BPA del RIS di Cagliari.

All’uscita dall’Istituto di medicina legale, Andrea Sempio ha detto: “Sono tranquillo, va tutto bene”. L’avvocato Liborio Cataliotti ha aggiunto: “Io e l’avvocato Taccia abbiamo concordato l’unica cosa da rappresentare pubblicamente perché sia chiaro lo scenario: oggi sono stati fatti dei rilievi antropometrici, dati oggettivi. Non si parla della realizzazione di una perizia o di una consulenza; il che è intuibile che verrà fatto, ma non era l’oggetto dei rilievi odierni. Il nostro perito di parte ha chiesto, tramite noi difensori, di partecipare, era stato debitamente autorizzato – il che avrebbe anche potuto non essere – e ha nel contraddittorio partecipato a quei rilievi. L’uso a fine peritale che ne verrà fatto, l’invito alla data odierna non lo rivelava”.

Queste le parole del consulente tecnico Armando Palmegiani: “La Dott.ssa Cattaneo ha fatto le sue misurazioni su Andrea Sempio. È stata un’attività lineare. Abbiamo fatto le nostre osservazioni nell’ambito dell’attività. Quello che succederà, le valutazioni sono un atto della Dottoressa. Andrea Sempio si è prestato a un’attività che era lunghissima, con massima collaborazione, in tutti i modi. Magari lo dirà anche la Dott.ssa Cattaneo, che l’ha verbalizzato. Non cambia nulla. Non sappiamo l’utilizzo finale. A mio avviso non ci sono elementi particolari di cui uno si dovrebbe preoccupare dal punto di vista difensivo”.

