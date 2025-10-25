Dal ministero di Lollobrigida 10mila euro a serata per la festa del fungo porcino: l’inchiesta di Report

Dal ministero di Lollobrigida 10mila euro a serata”: Report annuncia un servizio sulla festa del fungo porcino ai Castelli romani

“La festa del fungo porcino a Lariano, ai Castelli Romani, è una vera istituzione. Ma da due anni a questa parte è un appuntamento irrinunciabile anche per Fratelli d’Italia. Quest’anno il ministero di Francesco Lollobrigida ha addirittura installato un padiglione al centro della fiera dove organizza corsi e degustazioni, per cui ha speso la bellezza di 120mila euro: 10mila euro a serata. Ne parliamo domenica dalle 20.30 su Rai3″.

Così sul profilo facebook della trasmissione tv della Rai ‘Report’, dove viene pubblicato anche un video.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)