Cioffi, Clara e Simone Cristicchi a “Playlist” oggi su Rai 2

Nuovo appuntamento in musica con “Playlist”, il programma condotto da Federica Gentile, Gabriele Vagnato e Nina Zilli, in onda sabato 25 ottobre alle 14.00, e in replica domenica 26 ottobre alle 8.30, su Rai 2.

Saranno Cioffi, Clara e Simone Cristicchi gli ospiti di “Playlist Live”, la prima parte della trasmissione condotta da Gabriele Vagnato con Nina Zilli che si esibirà con canzoni dal vivo e sarà protagonista di momenti sorprendenti e imprevedibili con la complicità degli ospiti.

Nella seconda parte del programma, “Playlist Talk”, condotta da Federica Gentile, sarà proposto un omaggio a Mia Martini con Dario Baldan Bembo e Gino Castaldo.