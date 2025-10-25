Chiara Colosimo a “Storie al bivio” oggi su Rai 2

Nella puntata di “Storie al bivio”, in onda sabato 25 ottobre alle 15.30 su Rai 2, Monica Setta avrà come ospiti la presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, l’étoile Eleonora Abbagnato, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, l’attrice Lorena Cacciatore. Nel cast fisso Maria Vittoria Canino, Matteo Martinetti e Edoardo Leonardi.

“Storie al bivio” è un programma condotto da Monica Setta che ne è autrice con Simone Di Carlo e Pietro Capella. La regia è di Giacomo Necci.