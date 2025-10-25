Chi era Beatrice Bellucci, la ragazza di 20 anni morta nell’incidente sulla Cristoforo Colombo a Roma. Giocava a pallavolo e studiava Giurisprudenza a Roma 3: ieri sera stava andando a cena con un’amica, ora ricoverata
Si chiamava Beatrice Bellucci e aveva 20 anni: studentessa universitaria di Giurisprudenza a Roma Tre e giocatrice di pallavolo, è morta questa notte poco dopo essere arrivata il ricovero all’ospedale San Giovanni. Viaggiava insieme ad un’amica su una Mini Cooper ma sono state travolte da un’auto che andava a folle velocità su via Cristoforo Colombo. L’incidente è successo intorno alle 22. La loro auto ha fatto una carambola e poi è andata a sbattere contro un pino sullo spartitraffico. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per estrarre le ragazze dall’abitacolo della Mini, ridotta a un ammasso di lamiere. Beatrice era seduta nel posto del passeggero, l’amica che era alla guida è ricoverata al San Camillo in prognosi riservata. Sulla macchina che ha colpito la Mini, una Bmw 123, viaggiavano due 22enni: sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita. Sull’incidente indagano i vigili urbani del IX e del X Gruppo Eur e Mare.
L’IPOTESI DELLA GARA E IL TELEFONO SEQUESTRATO
Stando alle prime informazioni raccolte, la Bmw forse stava facendo un sorta di gara clandestina. Beatrice e la sua amica, invece, stavano semplicemente andando a cena in centro. Erano amiche da sempre. Sul profilo Instagram della ragazza si vedono immagini della 20enne truccata e vestita bene, selfie in ascensore, foto delle vacanze in Sardegna. Immagini normalissime per una giovane con tutta la vita davanti.
I Vigili urbani stanno vagliando le immagini delle telecamere di sicurezza lungo via Colombo e analizzeranno anche il telefono che è stato sequestrato all’interno della Bmw che ha colpito la Mini dove viaggiavano Beatrice e la sua amica. Ci sarebbero alcuni testimoni che avrebbero detto di aver visto una o due auto allontanarsi anch’esse a forte velocità dopo l’incidente: forse stavano facendo una corsa da semaforo a semaforo con la Bmw? Ricerche in corso anche sui social, per verificare che non siano stati postati video o foto riguardanti la gara clandestina, se è vero che si è trattato di questo. Sui due ragazzi ma anche sull’amica di Beatrice sono stati disposti gli esami per verificare l’abuso di alcol o droga. Il 22enne che era alla guida della Bm, quasi certamente, a breve sarà indagato per omicidio stradale.
L’INCIDENTE
La dinamica dell’incidente: la Bmw avrebbe colpito la Mini a circa ottanta metri dall’albero sulla quale poi la seconda vettura si è schiantata con il lato guidatore. Ma prima potrebbe esserci stato un altro violento impatto che ha distrutto anche il lato passeggero, dove si trovava Beatrice Bellucci. Le due auto sono state sequestrate.
