CAPOFITTO è il singolo di debutto di TAGLIALUCCI

Disponibile su tutte le piattaforme digitali il primo singolo di Taglialucci, progetto solista del musicista, chitarrista e produttore Claudio Calamita. Denso di sonorità che spaziano dall’alt-rock all’industrial, fino ad arrivare all’electro-folk, Taglialucci ci regala un brano che nasce da un incontro inaspettato e che accenna a un dilemma comune a molti: lanciarsi oppure no? Che cosa è meglio: dare tutto, nelle cose e nelle relazioni, assumendosi il rischio e la responsabilità che questo comporta, oppure ritrarsi dolcemente?

“L’idea del brano è nata qualche anno fa, al mare in Sardegna. Poco lontano da me, mi fecero notare, c’era Monica Vitti in acqua. Nel mio raneggio goffo, stavo meditando se salutarla sguaiatamente oppure no. Nel secondo caso non mi avrebbe sentito, quindi ho valutato per la prima opzione. Diversi anni dopo ho campionato degli stralci di Deserto Rosso con le sue frasi celebri – mi fanno male i capelli… hai una sigaretta – con l’idea di farci qualcosa, ma più con l’idea di giocare con quel ricordo che per un’esigenza intellettuale troppo alta. Comunque, Monica Nostra mi rispose di un ciao gentile e solenne (col tono strepitoso di: ma chevvole questo?!)”

Scopri il brano: https://bfan.link/capofitto