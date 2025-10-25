“Bar Centrale” su Rai 1 oggi è a Triora, nel paese delle streghe

“Bar Centrale”, nella sua quarta puntata, sarà in diretta da Triora, in provincia di Imperia: un piccolo borgo arroccato sui monti liguri, chiamato da secoli il “paese delle streghe”. Sabato 25 ottobre alle 14 su Rai 1, Elisa Isoardi torna con un format originale prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me, che racconta l’Italia partendo da uno dei suoi luoghi più simbolici: il bar di paese, il luogo dove ogni notizia diventa conversazione e ogni conversazione diventa racconto collettivo. Un luogo semplice, ma centrale nella vita quotidiana. Al bar si discute, si commenta, si osserva. “Bar Centrale” parte proprio da qui: da un bar di provincia, ogni settimana diverso. A raccogliere voci e umori del paese, Lorenzo Branchetti, inviato speciale, in collegamento dal territorio.

In diretta in uno studio, la cui scenografia riproduce l’atmosfera di un bar, Elisa guiderà il pubblico in uno spazio di confronto e riflessione, affiancata da quattro ospiti fissi: Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni. Il dialogo tra lo studio e il bar del paese è il cuore del programma: un filo diretto tra la piazza e il salotto televisivo, tra la cronaca e la quotidianità. Le notizie della settimana vengono commentate dagli avventori del bar, che portano in trasmissione punti di vista autentici, con spontaneità, ironia e buon senso. Ogni puntata ospita anche una “storia di paese”: un fatto locale che ha animato una comunità e che racconta l’Italia.