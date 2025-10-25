Atp Vienna, Sinner vola in semifinale: battuto Bublik

Semifinali del torneo di Vienna per Sinner, che nei quarti ha battuto in due set il kazako Aleksandr Bublik con il punteggio di 6-4, 6-4

Avanti Jannik. Semifinali del torneo di Vienna per Sinner, che nei quarti ha battuto in due set il kazako Aleksandr Bublik con il punteggio di 6-4, 6-4. Adesso l’azzurro affronterà l’australiano Alex de Minaur. Un successo speciale per il numero 2 al mondo, che ha così raggiunto Adriano Panatta e Fabio Fognini a quota 42 semifinali Atp, record italiano. Inoltre, Sinner ha portato a 19 la striscia di vittorie consecutive su campi indoor.

SINNER: CON DE MINAUR SARÀ UNA BATTAGLIA

“È sempre difficile giocare contro di lui. Ho cercato di rispondere il più possibile, restando solido. Sono molto felice di esserci riuscito. Il servizio è un colpo che continuo ad allenare: non mi sento sempre sicuro, ma oggi è andata benissimo, anche con le percentuali, e continueremo a lavorare”. Lo ha detto il tennista italiano Jannik Sinner subito dopo aver battuto il kazako Aleksandr Bublik all’Atp 500 di Vienna. In semifinale, affronterà il n. 7 del mondo e 3 del seeding Alex De Minaur, battuto 11 volte su 11: “Sarà più difficile, a Pechino è stata dura e sarà una battaglia dal punto di vista fisico”, ha concluso Sinner.

