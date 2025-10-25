ALCHEMIX approda su Microsoft Marketpla

ALCHEMIX accelera le attività di ricerca e sviluppo, migliora l’efficienza produttiva e risponde alle esigenze trasversali di diversi settori industriali

Brembo Solutions e Microsoft Italia consolidano la loro collaborazione strategica per accelerare la trasformazione digitale in diversi settori industriali. Brembo Solutions, la business unit di Brembo che fornisce soluzioni basate sull’intelligenza artificiale alle imprese globali, annuncia il lancio di ALCHEMIX su Microsoft Marketplace, la piattaforma online che raccoglie le soluzioni e le applicazioni aziendali di Microsoft e dei suoi partner, permettendo alle aziende di tutto il mondo di trovare facilmente gli strumenti digitali più adatti alle proprie esigenze, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni.

ALCHEMIX è un formulatore di composti basato sull’intelligenza artificiale e progettato per accelerare i processi di ricerca e sviluppo. Consente alle aziende di generare e predire combinazioni innovative di materiali e ingredienti in pochi minuti anziché in mesi. Questa soluzione aiuta le imprese di diversi settori a ridurre i tempi di commercializzazione dei prodotti, ad ottimizzare le formulazioni e a digitalizzare i processi di ricerca e sviluppo.

ALCHEMIX apre nuove strade all’innovazione e favorisce formulazioni sostenibili, offrendo alle aziende un significativo vantaggio competitivo. Il primo utilizzatore, un’azienda globale leader del settore Food & Beverage con una forte attenzione all’innovazione sostenibile, conferma la versatilità di ALCHEMIX e il suo potenziale nel rivoluzionare i processi di ricerca e sviluppo in diversi ambiti.