A Villa Beretta Magnaghi a Marcallo con Casone prosegue BACK IN TIME – THE EXHIBITION

Prorogata per tutti i weekend di novembre “BACK IN TIME – THE EXHIBITION. Esposizione mondiale della collezione di RITORNO AL FUTURO a Villa Beretta Magnaghi

Infinity Events in collaborazione con Ritorno al Futuro Italia APS presenta fino a fine novembre (data ulteriormente prorogata) a Villa Beretta Magnaghi a Marcallo con Casone (MI) BACK IN TIME – THE EXHIBITION, l’esposizione mondiale della collezione del film RITORNO AL FUTURO. La mostra organizzata in occasione del 40° anniversario dell’uscita del primo film del 1985, espone le intere collezioni private del Back To The Future Museum per un viaggio indimenticabile nel tempo. Grazie alla collaborazione con il gruppo Outatime Italia, la mostra sostiene il Team Fox, l’associazione per la ricerca sul Parkinson fondata da 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗮𝗹 𝗝. 𝗙𝗼𝘅. Una parte del ricavato dell’evento sarà infatti devoluta all’associazione e i visitatori hanno la possibilità di effettuare una donazione in loco.

Un percorso immersivo, un enorme parco a tema su un’area espositiva di oltre 2.000 mq, alla scoperta di oltre 100 memorabilia originali e certificate di produzione, fra cui oggetti di scena, costumi, documenti originali inediti, e un’area dedicata al backstage con documentari e fotografie dal set. Per l’occasione sono esposti anche alcuni mezzi* utilizzati nei film: la DeLorean DMC12 Time Machine, la Ford 1946 di Biff Tannen, il pullmino Wolkswagen T2 BUS “dei terroristi Libici” e la Toyota Hilux SR5 di Marty Mc Fly.

In mostra a disposizione dei visitatori un’area con Foto Set Professionali per farsi scattare foto ricordo con una delle magnifiche autovetture del film, un Book Shop, una caffetteria a tema Lou’s Cafe Anni ’50 e un’area ristoro nel magnifico parco della Villa in stile Settecentesco. Sempre all’interno del parco, tutti i weekend sono organizzate proiezioni gratuite di documentari e contenuti a tema. Il parco della Villa ospita inoltre diverse zone, ad accesso gratuito, che ricreano ambientazioni iconiche del film, a partire dalla Famosissima Torre dell’Orologio, il Banchetto delle offerte “Save the Clock Tower”, il cartello “Welcome to Hill Valley, i Lyon Estate e altre zone dedicate ai visitatori che potranno farsi foto ricordo e selfie.

All’interno della Villa, i visitatori possono ammirare, dal primo film del 1985: la tuta antiradiazioni indossata da Michael J.Fox e il suo mitico walkman; la camicetta di mamma McFly interpretata da Lea Tompson e la giacca di papà McFly, indossata dall’attore Crispin Glover. Le copie autentiche dell’Hill Valley Telegraph – il giornale letto dai protagonisti – del 1955 e i progetti della celeberrima Torre dell’Orologio, oltre allo storyboard completo ed esclusivo del finale alternativo della prima pellicola. La carica di plutonio della DeLorean, le concept art foto e i documenti originali della produzione, tra cui il distributore di cibo per Einstein e il cane di Doc Brown. Pezzi iconici come le due maglie di Doc, interpretato nel film da Christopher Lloyd: una indossata in scene tagliate della pellicola e una nella mitica scena finale del fulmine. Dal secondo film del 1989 in mostra gli hoverboards di Marty McFly e dei suoi antagonisti e gli storici product placement del film: la bottiglia di Pepsi Diet, la confezione di Pizza Hut e la Nike Mag del futuro. Le decorazioni del ballo “Enchantment under the sea” (Incanto sotto al mare), rimasto nella memoria per l’assolo di Michael J. Fox alla chitarra, mentre fa di tutto per ripristinare l’ordine della storia e far innamorare i suoi genitori al ballo, tra il brano “Earth Angel” e il travolgente tributo a Chuck Berry con “Johnny B. Goode”.

Non mancano anche gli oggetti cult di Doc: dall’Ez-sleep, suo “addormentatore”, al walkie-talkie con cui comunicava con Marty. I visitatori possono inoltre vedere il mondo di Biff Tannen, l’antagonista della trilogia, interpretato dall’attore Tom Wilson. Dai dieci dollari del casinò al biglietto di ingresso al Biff Tannen Museum, dalle sue scatole di fiammiferiall’indimenticabile Grande Almanacco Sportivo, autografato da Wilson e da Michael J.Fox. Dall’ultimo film del 1990 in esposizione una nuova copia dell’Hill Valley Telegraph datata 4 settembre 1885, il megafono di produzione del cast e tutto l’outfit in stile western indossato da Michael J. Fox, composto da camicia, cappello e cinturone.

Infine è presente un’area con un palco che ospiterà alcuni momenti particolari legati alle attività del Museo e dell’esposizione, come ad esempio la presentazione di ospiti speciali e altre attività di interesse per tutti i visitatori, anche questa a libero accesso per tutti.

