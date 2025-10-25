A “Passaggio a nord ovest” oggi su Rai 1 il Teatro San Carlo di Napoli

“Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, andrà anche sabato 25 ottobre alle 15.00 su Rai 1

“Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, andrà anche sabato 25 ottobre alle 15.00 su Rai 1, in esplorazione tra le bellezze italiane e racconterà incredibili storie, di popoli e luoghi, grazie a filmati realizzati in giro per il mondo.

Alberto Angela condurrà i telespettatori nel teatro d’opera più antico d’Europa ancora in funzione, inserito dall’Unesco tra i monumenti considerati Patrimonio dell’Umanità: il Teatro San Carlo di Napoli. Fu la punta di diamante del fervore del rinnovamento urbano portato a Napoli da Carlo di Borbone, che salì al trono di Napoli nel 1735 a soli 19 anni e volle fare di Napoli una grande capitale europea. Entrando nel Teatro, si possono ritrovare quelle che furono le parole d’ordine di Re Carlo: Magnificenza e Meraviglia.

L’Egitto e i suoi misteri sono racchiusi in tremila anni di storia. L’Egitto affascina, riporta a un passato glorioso in cui oltre trecento faraoni hanno regnato sul più grande impero dell’antichità. Tra questi uno è diverso dagli altri: è la Regina Hatshepsut. Sebbene una mano misteriosa abbia cercato di cancellare il suo nome dalla storia, negli ultimi cent’anni la sua figura è stata riscoperta in tutta la sua grandezza; il suo regno è sinonimo di pace, di prosperità e di rinnovamento artistico e culturale.

Il Cairngorms National Park in Scozia si estende per oltre 4500 chilometri quadrati e quasi metà del parco è considerata area protetta. Ospita il più grande altopiano del Regno Unito e offre al suo interno anche una miniatura dell’Artico. È un luogo dove tra antiche foreste si aprono laghi tranquilli, fiumi attraversano montagne e gole profonde, portando acqua purissima a distillerie famose nel mondo, dove la vibrante cultura delle Highlands offre colore, carattere e tradizioni di cui essere orgogliosi. Una natura aspra interconnessa con fauna selvatica, cultura e vita di comunità.

Bajo Cauca è una regione della Colombia settentrionale il cui paesaggio è caratterizzato da una natura selvaggia, dalle distese infinite, e acquitrini. Eppure, i bambini che vivono lì affrontano quotidianamente percorsi pericolosi e imprevedibili con un solo obiettivo in mente: arrivare a scuola. Perché questa è la loro occasione per uscire dalla povertà e creare una vita migliore.