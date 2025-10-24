X Factor 2025, nel primo Live eliminati i Copper Jitters

Cosa è successo nel primo dei 13 live di X Factor 2025: eliminati i Copper Jitters, esibizione spaziale per PierC

Decisivo il voto di Paola nella prima puntata di performance sul palco di X Factor: tra Amanda e i Cooper Jitters, viene scaricata la band di Achille Lauro. Non ha convinto il loro rock di “Tutti Frutti”, nella veste di eleganti corsari bianchi (look che porta la firma del loro capitano). E così la prima puntata in diretta del talent show di Sky sarà ricordata per l’uscita di scena della band a cui non è stata perdonata la “caduta” delle Last Call.

UN VINCITORE -QUASI- ANNUNCIATO?

Ma tra le pagelle varie ed eventuali diffuse su media e social l’indomani, spicca la promozione a pieni voti di una performance in particolare, quella di PierC, concorrente, già stimato tra i papabili vincitori. Il suo “Rocket Man” (I Think It’s Going To Be A Long Long Time) di Elton John, suonato al pianoforte e cantato con una voce decisamente “dell’altro mondo”. È senz’altro lui, all’anagrafe Piercesare Fagioli, 25 enne di Casale Monferrato il concorrente più invidiato dai giudici che non siano il suo, ovvero Francesco Gabbani. Lo stesso Jake, conclusa l’esibizione al piano, ha confessato: “Per andare avanti nella competizione stiamo pensando di rapirlo”.

Del resto, a dagli ragione sono anche le previsioni degli esperti Sisal, secondo cui PierC sembrerebbe essere il candidato con più chance. La sua vittoria è infatti offerta a 1,85.

A CHI VA LA PRIMA STANDING OVATION

Ma la prima standing ovation della stagione l’ottiene un’altra concorrente, Delia, che si esibisce con “Signor tenente” di Giorgio Faletti, accompagnandosi al pianoforte. A detta dei commentatori è una delle esibizioni più toccanti della serata. Alla fine la cantante dedica l’esibizione a suo padre con la voce spezzata. Al pubblico non resta che circondarla con caloroso applauso senza fine.

ANNALISA E GIORGIA LE DIVINE

Special Guest della serata Annalisa che, con un assaggio di alcuni brandi del suo nuovo album “Ma io sono fuoco”, ha fatto ballare la platea dell’X Factor Arena. Prima di lei, l’altra voce iconica della musica italiana presente sul palco, Giorgia, ha ricordato a tutti che non è solo la presentatrice di X Factor: ha aperto infatti la puntata con un medley indimenticabile.

IL 4 DICEMBRE LA FINALE

Conclusa così la prima delle 13 puntate dei live della 19^ edizione del talent show musicale: fino al 4 dicembre 2025, settimana dopo settimana, i 12 artisti in gara- ora 11- continueranno ad esibirsi nell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano) con l’obiettivo di arrivare al 4 dicembre, quando il palco di X Factor arriverà al gran finale in Piazza del Plebiscito a Napoli e si conoscerà il vincitore della nuova edizione. A condurre i Live Show in diretta è Giorgia, al tavolo i giudici, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che prepareranno le proprie squadre contando di portare in finale i propri concorrenti.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)