Tra nuvole e destino: stasera su Rai Movie “Prigionieri del cielo”, la trama

Un classico del cinema d’avventura con il volto inconfondibile di John Wayne: su Rai Movie venerdì 24 ottobre, alle 21.10, è in onda “Prigionieri del cielo”. Firmato da William A. Wellman, maestro del cinema d’azione, “Prigionieri del cielo” è un viaggio teso e appassionante attraverso i cieli e le fragilità umane. Un aereo decolla da Honolulu diretto a San Francisco ma, quando un guasto al motore trasforma il volo in un incubo ad alta quota, tra i passeggeri emergono paure sepolte e segreti.

Al centro, la figura imponente e umana del primo ufficiale Dan Roman, interpretato da un John Wayne, lontano dai suoi ruoli più “muscolari”. Opera corale, “Prigionieri del cielo” è un caposaldo del filone drammatico hollywoodiano, antesignano dei disaster movie anni Settanta, che conquista per l’eleganza classica della regia e la potenza della scrittura, firmata da Ernest K. Gann, autore del romanzo da cui è tratto il film.

Candidato a sei premi Oscar e vincitore per la miglior colonna sonora, il film restituisce una delle interpretazioni più complesse di Wayne, in un ruolo che mette in primo piano la vulnerabilità maschile e il senso di responsabilità di fronte al pericolo. Nel cast anche Claire Trevor e Laraine Day.