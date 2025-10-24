Tennis: a Vienna Sinner vince il derby con Cobolli

Atp Vienna, Sinner vince il derby con Cobolli in due set: “Abbiamo giocato un bel tennis”. Ai quarti affronterà Bublik
Jannik Sinner si è preso il derby italiano contro Flavio Cobolli negli ottavi del torneo di Vienna, approdando così ai quarti di finale. L’altoatesino si è imposto in due set con il punteggio di 6-2, 7-6.
Il prossimo avversario sarà il kazako Aleksandr Bublik.
Per il numero 2 del mondo è il 40esimo quarto di finale sul cemento in carriera. Inoltre, è salita a 18 la striscia di vittorie consecutive su campi indoor. Infine, parlando sempre di numeri, da sottolineare che Sinner ha un record di 17 a 0 nelle sfide contro i connazionali a livello di Atp tour.
“CONTENTO PER COME HO GIOCATO, ADESSO VEDIAMO LA PROSSIMA”
“Abbiamo giocato un bel tennis, Flavio (Cobolli) è un talento e un grande giocatore e nel secondo set ha avuto anche delle chance che non è riuscito a sfruttare. Io sono riuscito a restare concentrato e sono molto contento per questa vittoria, ma a lui auguro il meglio per il resto della stagione”. Così Jannik Sinner dopo la vittoria in due set negli ottavi del torneo di Vienna nel derby italiano con Cobolli.
“Flavio ha giocato una incredibile stagione, è migliorato settimana dopo settimana ed era uno dei pochi italiani che non avevo ancora affrontato” ha poi aggiunto.
Nei quarti l’altoatesino affronterà il kazako Aleksandr Bublik. “Sono contento di essere qui e di giocare il mio migliore tennis, anche se a volte è difficile. Adesso vediamo cosa succederà domani” ha concluso Sinner.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)