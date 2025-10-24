Su Rai 1 a “Tale e Quale Show” Nicola Savino quarto giudice

Classifica ancora apertissima per il nuovo appuntamento con “Tale e Quale Show”, il varietà realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 24 ottobre alle 21.30 su Rai 1

Classifica ancora apertissima per il nuovo appuntamento con “Tale e Quale Show”, il varietà realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 24 ottobre alle 21.30 su Rai 1.

La quinta puntata promette spettacolo ed emozioni. Carmen Di Pietro sarà Orietta Berti, Le Donatella vestiranno i panni di Heather Parisi e Lorella Cuccarini, Antonella Fiordelisi si trasformerà in Karol G, Pamela Petrarolo ricorderà il mito di Mia Martini, Maryna interpreterà Christina Aguilera, Samuele Cavallo si cimenterà con Robbie Williams, Insinna e Cirilli saranno protagonisti in un “duetto” impossibile immedesimandosi in Piero Pelù ed Edoardo Bennato, Gianni Ippoliti si metterà alla prova con Tony Effe, Tony Maiello sarà Tiziano Ferro e Peppe Quintale andrà alla ricerca del bis con Jovanotti.

La giuria è composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati questa settimana da Nicola Savino. Anche il pubblico da casa potrà dire la sua votando sui social del programma: i tre artisti più votati riceveranno punti bonus che potrebbero cambiare la classifica.

Tutte le esibizioni saranno rigorosamente dal vivo, accompagnate dalle orchestrazioni del maestro Pinuccio Pirazzoli. Dietro le quinte, un team di professionisti cura ogni dettaglio: trucco, costumi, acconciature e coreografie. A seguire gli artisti nei loro percorsi, i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli.

