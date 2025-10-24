Si parte dalla Campania a “Sì, Viaggiare” oggi su Rai 2

Si parte dalla Campania a “Sì, Viaggiare”, la rubrica del Tg2 in onda il 24 ottobre alle 13.50 su Rai 2: le anticipazioni

Si parte dalla Campania a “Sì, Viaggiare”, la rubrica del Tg2 in onda il 24 ottobre alle 13.50 su Rai 2. A Pompei per un viaggio nella sua Basilica, uno dei santuari mariani più visitati d’Italia con oltre due milioni di pellegrini l’anno. In una delle sale la ricostruzione dell’appartamento del Beato Bartolo Longo, proclamato Santo.

In Sicilia nel Parco dell’Alcantara e dell’Etna a Castiglione di Sicilia, arroccata su una rupe, sormontata da un castello e con ben 8 chiese medievali. In questo piccolo borgo una delle realtà vitivinicole tra le più importanti della Regione.

In Svizzera, nella parte orientale, ad Appenzello, tra l’Alpstein e il Lago di Costanza, uno dei cantoni più piccoli e più tipici della regione. Basti pensare che nella sua omonima capitale la popolazione si riunisce in piazza una volta l’anno e per alzata di mano fa le sue leggi. Escursioni e passeggiate in montagna fino al Lago Seealpsee, e un tuffo nelle tradizioni più antiche anche imparando le ricette locali.