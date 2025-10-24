“Shorta”, crime action dalla Danimarca, stasera su Rai 4: la trama

Venerdì 24 ottobre, alle 21.20 su Rai 4, arriva il film crime action “Shorta”, girato prima della tragica storia di Floyd ed è arrivato sugli schermi internazionali poco dopo l’evento: la trama

In seguito al grave ferimento di un ragazzo della comunità islamica danese da parte della polizia, il ghetto islamico è in fermento e il capo della polizia raccomanda i suoi uomini di stare alla larga da quella zona, salvo emergenze. Ma proprio un’emergenza chiama nel ghetto la volante che ha a bordo il giovane agente Jens Høyer e il più anziano e irruento Mike Andersen. Venerdì 24 ottobre, alle 21.20 su Rai 4, arriva il film crime action “Shorta”. Quando giunge la notizia che il ragazzo è deceduto in ospedale, nel ghetto si scatena una violenta rivolta. I due agenti dovranno trovare una via di fuga…

Nel maggio del 2020, le cronache di tutto il mondo riportavano la notizia della morte di George Floyd, deceduto a Minneapolis in seguito al violento fermo della polizia, episodio che ha avviato il movimento Black Lives Matter. Ed è proprio una situazione simile a rappresentare il motore propulsivo di “Shorta”, un film indipendente di nazionalità danese che è stato girato prima della tragica storia di Floyd ed è arrivato sugli schermi internazionali poco dopo l’evento. Alla regia gli esordienti Frederik Louis Hviid e Anders Ølholm, che guardano a classici moderni come “Training Day” e “I Miserabili” e alla lezione di Walter Hill e John Carpenter, infondendo all’opera uno stile crudo, degno del miglior cinema americano.