Panariello al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme: aggiunte due date

Giorgio Panariello farà tappa al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme (PT) anche il 24 e 25 marzo 2026

GIORGIO PANARIELLO e’ tornato in questi giorni a teatro con il nuovo imperdibile show “E SE DOMANI…”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”.

A grande richiesta si aggiungono in calendario altre due date a Montecatini Terme (PT) dopo il sold out di tre date a novembre (sold out) e di una data a dicembre 2025 (sold out) : l’artista farà tappa al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme (PT) anche il 24 e 25 marzo 2026. i biglietti per i due nuovi appuntamenti di marzo saranno disponibili in prevendita dalle ore 18:00 di oggi su TicketOne.

Le date di Montecatini sono a cura di LEG Live Emotion Group

Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla.

Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro.

Un nuovo straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ancora una volta ci darà un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia.

