Oggi Google dedica il doodle alla fotosintesi clorofilliana

Acqua, sole, foglie: il doodle di Google è dedicato alla fotosintesi clorofilliana. Oggi sul motore di ricerca una lezione di scienze molto colorata

C’è la G che è acqua, la prima O un bel sole giallo, la seconda una foglia, la G una nuvola, la L un’altra foglia e infine la E, che è la molecola dell’ossigeno. Il doodle animato proposto oggi da Google – coloratissimo e allegro – è dedicato alla fotosintesi clorofilliana, il processo naturale grazie al quale alberi e piante assorbono l’anidride carbonica e restituiscono ossigeno.

“La fotosintesi è un fenomeno essenziale per sostenere la vita sulla Terra“, ricorda la descrizione ufficiale di Google. “Consente a molti esseri viventi di respirare”.

Nella spiegazione, si legge che il Doodle è dedicato al “tema della fotosintesi, un processo scientifico fondamentale attraverso il quale le piante utilizzano l’energia prodotta dalla luce per trasformare anidride carbonica e acqua in zucchero e rilasciare ossigeno nell’aria”. Google, a chi clicca sul doodle, propone anche due documentari, uno della Rai e uno di Youtube.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)