L’oroscopo di oggi, venerdì 24 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Non ci rimane così facile imporre le nostre idee, è come se ci trovassimo ad avere a che fare con un gruppo di persone che non ci ascolta. Sono sconsigliate fughe d’amore e tradimenti, piuttosto chiediamoci cosa vogliamo veramente.
Toro
Giove e Saturno ci trasmettono consapevolezza e determinazione, non ci sono ostacoli che ci possano impedire di valutare creatività e nuove opportunità. Se ci siamo liberati dal peso di situazioni dolorose, proviamo a ripartire con nuove energie positive.
Gemelli
Noi dei Gemelli, segno d’Aria governato da Mercurio, dobbiamo prenderci cura delle finanze, affinché le spese non superino le entrate. È in arrivo un appuntamento o una telefonata importante che potrebbe definire qualcosa di decisivo.
Cancro
Non bisogna tornare al passato con i ricordi, è bene pensare a tutto ciò che è costruttivo. Noi cuori solitari, potremmo esporci a nuovi incontri. Lo stomaco e l’intestino risentono delle tensioni nervose che potrebbero farsi sentire in giornata.
Leone
La stanchezza è più mentale che fisica, le responsabilità pesano: è bene dividere alcuni compiti per non creare momenti di agitazione. Incertezze riguardo le questioni lavorative, ma sono passeggere, il Leone che è in noi torna a ruggire!
Vergine
Possiamo premere sull’acceleratore, sono in arrivo conferme. Facendo i conti con le nostre reali risorse, riusciamo a ottenere avanzamenti. Il tema dominante è la famiglia, di nascita o acquisita che sia, che va vissuta con grande trasparenza.
Bilancia
Nonostante la buona pianificazione, le tempistiche per raggiungere i traguardi potrebbero essere un po’ più lunghe di quello che pensiamo. Il contatto con la natura è la chiave per ritrovare una connessione con la nostra parte più intima.
Scorpione
Le entrate di denaro potrebbero andare a rilento, alcuni pagamenti sono previsti, ma la cautela non è mai troppa, prima di spendere prendiamo tempo. Sono probabili alcuni screzi e litigi con i familiari, ma con loro è piuttosto facile ricucire gli strappi.
Sagittario
I rischi ci intrigano, ma non è il caso di fare passi audaci. Non lasciamo il certo per l’incerto, davanti al dubbio, riflettiamo a fondo. Venere è favorevole, per cui sono positive anche le ipotesi di cambiamento o le nuove decisioni.
Capricorno
Alcuni programmi partono al rallentatore, ma poi riprendono quota. Sparisce così l’agitazione interiore che ci accompagnava e torna il sereno. Seguiamo sempre gli impegni a passi lunghi e ben distesi, per non rischiare cocenti delusioni.
Acquario
La Luna e Marte in Scorpione ci fanno avvertire il bisogno di libertà e di indipendenza, quanto l’esigenza di tenere tutto sotto controllo. In amore, un conflitto emotivo ci rende misteriosi e affascinanti, forse difficili da interpretare.
Pesci
Il nostro governatore Nettuno torna a rafforzare la creatività e l’innovazione. Il rischio è quello di perderci in fantasie che potrebbero non realizzarsi. Raggiungiamo un accordo fra sogno e realtà, al fine di non perdere il nostro potenziale creativo.