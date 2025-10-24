La Cena Spettacolare ogni venerdì al ChorusLife – Bergamo

Bergamo ha un nuovo venerdì sera. E’ la Cena Spettacolare, che prende vita dal 24 ottobre, dalle 21 alle 2, a ChorusLife

Bergamo ha un nuovo venerdì sera. E’ la Cena Spettacolare, che prende vita dal 24 ottobre, dalle 21 alle 2, a ChorusLife.

In un quartiere della città nuovo di zecca, perfetto per rilassarsi e non solo, DV Connection propone un appuntamento perfetto per iniziare il weekend con il sorriso, ascoltando e ballando musica che regala energia ed emozioni, mentre ovviamente si mangiano e si bevono solo cose buone. In due parole, una Cena Spettacolare, che non è solo una cena, ma anche un party da vivere fino a tardi, fino alle ore piccole.

Damiano Vassalli, con tutti coloro che fanno parte di DV Connection, da tempo fa divertire la città e non solo con appuntamenti di questo tipo (Bollicine, Sunset on Hills, Barbariccia, etc). La Cena Spettacolare perfeziona infatti una formula vincente che mette insieme relax, ottimo cibo, musica scatenata, servizio di qualità… e molto altro.

Per l’opening del 24 ottobre, Formula Full (ristorante): 50€ a persona e Formula Easy (pizza o hamburger): 35€ a persona, per vivere una serata ed un party da ricordare. Al mixer c’è Steven Smile, capace di far muovere a tempo (e spesso cantare) chiunque. Al microfono arriva invece Vince Voice, un professionista del divertimento attivo da sempre a livello nazionale.

E che succede il 31 ottobre 2025, per Halloween? La Cena Spettacolare inizia come sempre dalle 21. E dalle 23 diventa anche una festa piena di paura e terrore, una Halloween Night tutta da vivere con il sound scatenato di Steven Smile e la voce e l’energia di Dici3.

24/10 La Cena Spettacolare by DV Connection @ ChorusLife – Bergamo

via Serassi 26 – Bergamo

Area Food coperta, Piazza del Sagittario

DV Connection www.dvconnection.it Info e prenotazioni 3494410654

DV Connection propone da sempre appuntamenti che iniziano al tramonto e vanno avanti, per chi ne ha voglia, fino a notte inoltrata… ma chi invece preferisce tornare a casa piuttosto presto può farlo già godendosi la serata. Non solo i party DV Connection, non fanno solo bere bene, propongono sempre anche cose buone da mangiare e musica divertente e di qualità, il che rilassa e crea la situazione gusta per divertirsi con amiche ed amici. Tra gli altri, a Bergamo e non solo, citiamo almeno Bollicine, Sunset on Hills, Barbariccia e la nuova Cena Spettacolare, ogni venerdì a ChorusLife, il nuovo quartiere lifestyle di Bergamo.