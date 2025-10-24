Il film “Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è” su Rai 2: la trama

Stasera in prima serata su Rai 2 “Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è” con Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini, Jun Ichikawa, Alla Krasovitzka, Enula Bareggi, Fabrizio Nardi: la trama

Scaricata all’altare, Eleonora parte per un folle viaggio on the road con le amiche Vanessa, Linda e Akiko per esaudire l’ultima volontà del padre: seppellire una misteriosa reliquia al confine con la Slovenia. Tra imprevisti e risate, scopriranno sé stesse e il valore dell’amicizia.

E’ la trama del film “Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è” in onda venerdì 24 ottobre 2025 alle 21:20 su Rai 2.

Nel cast: Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini, Jun Ichikawa, Alla Krasovitzka, Enula Bareggi, Fabrizio Nardi, Fausto Cabra, Jade Pirovano, Ibrahima Gueye, Giovanni James Bertoia, Radu Murarasu.