Follia a Catania: prende a calci e pugni la moglie malata

Calci e pugni alla moglie malata: orrore a Catania. La donna strattonata per i capelli, sbattuta per terra e picchiata dal marito senza alcun motivo
Un catanese di età superiore ai 30 anni è stato arrestato dalla polizia per avere aggredito violentemente la moglie – colpita più volte con calci, pugni e schiaffi – accanendosi su di lei anche quando era riversa per terra. Gli agenti sono intervenuti dopo una telefonata della vittima ala sala operativa della questura di Catania, interrotta dall’uomo ancora presente sul posto dopo l’aggressione.
Una situazione apparsa ai poliziotti fin da subito poco chiara ma comunque molto critica, anche per via delle urla e del pianto della donna. L’uomo, avendo capito che la moglie era al telefono con la polizia, ha preso la cornetta, si è presentato e ha invitato gli agenti ad andarlo ad arrestare con una frase in dialetto: “Sono il marito, mi potete venire ad arrestare”.
Una volta giunti nel luogo segnalato, un’attività commerciale, gli agenti hanno trovato la vittima, che era stata anche operata recentemente, con il volto tumefatto e una ferita alla testa. Dopo avere aperto la porta di casa agli agenti, la donna si è accasciata nuovamente a terra e i poliziotti che hanno chiesto l’intervento del 118. La vittima è stata quindi trasportata d’urgenza in ospedale: i medici, che le hanno diagnosticato un grave trauma cranico e la frattura del naso, le hanno prescritto 45 giorni di riposo assoluto. La prognosi non è stata ancora sciolta.
Dopo un primo momento nel quale la donna ha raccontato di essere caduta, in seguito è emersa la verità: la donna era stata strattonata per i capelli, sbattuta per terra e picchiata dal marito senza alcun motivo. Quest’ultimo avrebbe anche tentato di rimuovere l’hard disk con all’interno le immagini del sistema di videosorveglianza del luogo nel quale è avvenuta l’aggressione. Nonostante il tentativo, i poliziotti sono riusciti ad acquisire tutte le immagini facendo una prima ricostruzione delle diverse fasi dell’aggressione. Nelle immagini si nota il marito della vittima che, dopo un breve litigio verbale, la strattona e la tira per i capelli per poi picchiarla brutalmente.
Dopo l’aggressione l’uomo ha chiuso il negozio a chiave, impedendo così l’immediato intervento dei soccorsi, ma all’arrivo della volante la donna è riuscita a trascinarsi fino alla porta per aprire con un altro mazzo di chiavi, prima di svenire e perdere le forze. Subito dopo l’intervento sono scattate le ricerche dell’uomo, scovato nell’abitazione della madre con addosso ancora gli stessi abiti indossati al momento dell’aggressione. Dalle testimonianze raccolte tra i parenti della vittima e dello stesso aggressore, è emerso che i due avrebbero litigato spesso e che l’uomo, già in altre occasioni, si sarebbe reso protagonista di episodi di violenza verso la moglie. La donna, probabilmente per paura di ritorsioni, non aveva mai denunciato. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere.
