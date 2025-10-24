Airbnb e Art Basel: una collaborazione che unisce l’arte e il viaggio

Airbnb e Art Basel, la più importante fiera d’arte moderna e contemporanea al mondo, annunciano una storica collaborazione globale e pluriennale

Airbnb e Art Basel, la più importante fiera d’arte moderna e contemporanea al mondo, annunciano una storica collaborazione globale e pluriennale, consolidando il successo della partnership avviata con l’edizione 2024 di Miami Beach.

Airbnb e Art Basel cureranno una collezione esclusiva di Esperienze, pensate per offrire ai viaggiatori l’opportunità di vivere l’arte in modo intimo ed autentico.

Dalle visite private negli studi degli artisti ai tour guidati da curatori, fino a incontri con galleristi e protagonisti della scena contemporanea, ogni Esperienza rappresenterà un’opportunità per viaggiare dentro il pensiero creativo di chi rappresenta e promuove il mondo dell’arte oggi.

A questo proposito, Airbnb ha pensato ad una selezione di soggiorni davvero unici capaci di incarnare perfettamente lo spirito della collaborazione con Art Basel: dai loft parigini nel cuore di Montmartre a case d’artista nel centro di Kyoto, ogni casa invita ad abitare l’arte “da dentro”.