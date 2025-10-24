A “Geo” oggi su Rai 3 la tassonomia e il codice a barre del DNA

Oggi pomeriggio su Rai 3 a “Geo” la tassonomia e il codice a barre del DNA. Focus sulla natura sotto la lente della scienza moderna

Tassonomia e codice a barre del DNA. La scienza che studia e classifica le specie viventi sta cambiando volto grazie alle nuove tecnologie di analisi genetica. Oggi, attraverso il DNA barcoding, è possibile identificare in modo rapido e preciso gli organismi, rivoluzionando la conoscenza della biodiversità e aprendo nuove prospettive per la ricerca. Se ne parlerà a “Geo”, il programma di Rai Cultura in onda venerdì 24 ottobre, alle 16.40 su Rai 3 e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggio. Ospite della puntata sarà Jessica Frigerio, ricercatrice dell’Università Bocconi di Milano.