Virginia Raffaele e Aldo Baglio a “Splendida cornice” su Rai 3

Stasera su Rai 3 tornano Geppi Cucciari e la sua “Splendida cornice”. Tra gli ospiti: Virginia Raffaele e Aldo Baglio

Geppi Cucciari torna con un nuovo appuntamento di “Splendida Cornice”, il programma di Rai Cultura in onda giovedì 23 ottobre in prima serata su Rai 3, che unisce divulgazione, umorismo e satira in oltre due ore di intrattenimento culturale.

Ospiti della puntata saranno gli attori e comici Virginia Raffaele e Aldo Baglio, protagonisti del film “La vita va così” al cinema dal 23 ottobre, e lo scrittore bestseller Dan Brown, con la sua nuova uscita editoriale de “L’ultimo segreto”. In studio anche la giornalista Giovanna Botteri e l’agente immobiliare delle case di lusso Gianluca Torre.

Non mancheranno momenti di comicità e riflessione con Antonio Catania, Gigio Alberti, Bebo Storti e Renato Sarti, in occasione del 40° anniversario di “Comedians”. E ancora, il professor Piero Dorfles, il drammaturgo e scrittore Roberto Mercadini e le tre suore agostiniane austriache conosciute come le Suore Squatter. Spazio poi alla danza e alla musica con le performance degli Urban Theory, la crew di ballerini e coreografi italiani specializzati nel tutting, del cantautore e polistrumentista Eugenio Finardi con “Gioia e rivoluzione” e del compositore Enzo Draghi con il celebre brano “Lupin, l’incorreggibile Lupin”.

Il pubblico sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali”, pronti a confrontarsi con i “competenti”. In cattedra, quattro esperti alle prese con quesiti spesso improbabili: Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aerospaziale italiana, l’autorevole linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la dottoressa Simona Milanese, autrice del libro “Senza rimpianti senza rimorsi”.

A completare il racconto della puntata, la supervisione di Andrea Maggi, i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia e l’autoradio della trasmissione, l’accompagnamento con le performance dal vivo con la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

“Splendida Cornice” raccoglie la sfida di unire cultura e intrattenimento in un unico show televisivo, con l’obiettivo di coinvolgere e sorprendere il pubblico a casa.