Vance assicura: “Israele non annetterà la Cisgiordania”

Bufera dopo il voto del Parlamento israeliano a favore dell’annessione del territorio della Cisgiordania occupata ma dagli USA Vance smentisce l’ipotesi

Altolà dell’America a Israele. “La politica di Trump è che la Cisgiordania non sarà annessa da Israele“. È quanto ha affermato il vicepresidente degli Usa J.D. Vance in Israele. La notizia è stata riportata da Haaretz. Vance si è detto di essere rimasto sconcertato dal voto della Knesset di ieri per l’annessione della Cisgiordania, definendolo “strano e sciocco“. Il commento di Vance riguarda il fatto che la Knesset, ieri, ha approvato con una votazione preliminare un disegno di legge per applicare la sovranità israeliana sulla Cisgiordania. La votazione preliminare, che precede le tre votazioni obbligatorie al parlamento prima che la legge diventi legge, è stata approvata con 25 voti favorevoli e 24 contrari. Il disegno di legge è stato proposto dal parlamentare Avi Maoz del partito di estrema destra Noam.

Prima di Vance, anche il Segretario di Stato Usa Marco Rubio ha mandato un chiaro altolà sulle intenzioni di Israele. Ha detto infatti che le misure adottate dal Parlamento minacciano l’accordo di pace a Gaza. “Penso che il presidente Trump abbia chiarito che non è qualcosa che possiamo sostenere in questo momento“, ha detto Rubio a proposito dell’annessione mentre saliva sul suo aereo per una visita in Israele.

