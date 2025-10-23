Tennis: a Vienna debutto vincente per Jannik Sinner

A Vienna debutto vincente per Sinner: battuto Altmaier in due set. Il campione Azzurro: “Felice per l’esordio, primo set praticamente perfetto”. Agli ottavi derby con Cobolli

Esordio vincente a Vienna per Jannik Sinner. L’azzurro, reduce dal successo nel torneo-esibizione di Riad ma anche dalle polemiche seguite alla sua rinuncia alla partecipazione alla Coppa Davis con l’Italia, ha battuto il tedesco Daniel Altmaier in due set con il punteggio di 6-0, 6-2. Per l’altoatesino si è trattato di un ritorno al Wiener Stadthalle a due anni di distanza dal titolo conquistato su questo campo battendo in finale Daniil Medvedev.

IL CAMPIONE: “ZERO ERRORI NEL PRIMO SET, IN CAMPO TUTTO OK”

“Il primo set è stato quasi perfetto con praticamente zero errori. Indoor però devi stare molto attento perché le cose possono cambiare rapidamente se l’avversario comincia a servire bene, ma sono davvero felice dell’esordio, mi sono sentito molto bene in campo”. Così Jannik Sinner dopo il successo in due set 6-0, 6-2 nella prima partita al torneo di Vienna. Battuto il tedesco Daniel Altmaier in 58 minuti.

Agli ottavi lo aspetta il derby italiano contro Flavio Cobolli.

A Vienna, intanto, ci sono diverse persone di famiglia al seguito di Sinner, inclusa la fidanzata Laila Hasanovic: “Mia mamma diventa nervosa quando mi vede dal vivo, non so se era in tribuna oggi- ha raccontato l’altoatesino nelle parole riportate da supertennis- Mio fratello non c’è, ma probabilmente verrà a Torino. È bello avere mio padre nel box, so anche che mi guarda sempre anche quando sono lontano e cerco di abituarmi alla sua presenza. Averli mi ricorda quanti sacrifici ho fatto e continuo a fare, ma sentire l’affetto dei miei cari mi fa anche essere più leggero in campo”.

(photo credit: Atp Tour/X)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)