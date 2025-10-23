Stasera su Rai Movie Julia Roberts in “A letto con il nemico”: la trama

Un marito violento e ostinato che perseguita la moglie in fuga: giovedì 23 ottobre alle 21.10, Rai Movie trasmette “A letto con il nemico”, di Joseph Ruben, con Julia Roberts, Patrick Bergin, Kevin Anderson.

Dopo il matrimonio, Laura si accorge che suo marito Martin è un uomo manesco e cattivo, e decide di andarsene. Ma la donna sa bene che lui non la lascerà mai in pace e quindi mette in scena un incidente in barca, facendogli credere di essere annegata, riuscendo poi a cambiare identità e rifarsi una vita dall’altra parte degli Usa. Ma dopo un po’ Martin comincia a sospettare di essere stato ingannato.

Nel suo primo film dopo il planetario successo di “Pretty Woman”, Julia Roberts si impegna in un ruolo completamente diverso, con un thriller che affronta a viso aperto lo scabroso tema della violenza di genere.